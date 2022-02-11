Нисканен радовался золоту, Большунов демонстрировал серебряную медаль. Фото награждения

Сегодня, 11 февраля, лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Большунов уступил лишь представителю Финляндии Ийво Нисканену, который завоевал золото. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.
Россиянин Александр Большунов прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.
«Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. На сто процентов пропуск спринта бы помог, если бы сегодня я выиграл. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть ещё гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото. Стал рекордсменом по медалям среди лыжников? То ли ещё будет!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».
Лучшие фото с церемонии награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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