В Федерации скелетона России оценили четвёртое место Александра Третьякова на ОИ-2022

Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина прокомментировала выступление российских спортсменов на олимпийском турнире скелетонистов. Лучшим из них стал олимпийский чемпион Игр-2014 Александр Третьяков, занявший четвёртое место.



«Оценю выступление Саши Третьякова как хорошее. Он боролся, внёс большую интригу, имел хорошую возможность взять медаль. Немного подвёл вчера второй заезд, на котором он потерял время. А так, Саша был и на втором, и на третьем месте. На последнем заезде очень сильно выступили китайцы, немцы ушли далеко вперёд и разрыв был большой.



Саша выступил очень достойно и достоин всяческой похвалы. Поражение ли это? С точки зрения подсчёта медального зачёта, всё, что не медаль — это поражение. В человеческом плане это было хорошее выступление. В нашем спорте сотые секунды решают. И это может случиться с кем угодно, как угодно.



Он боролся и был рядом с победой, а дальше — как распорядилась судьба, трасса, какие-то нервные системы в последний момент. В любом случае Саша выглядел очень достойно», — сказала Аникина в беседе с Гаяне Аракелян.

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