Крянин отреагировал на слова лыжника из США, что России не должно быть на Олимпиаде

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин ответил на слова американского лыжника Криса Фримэна о том, что России не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допинга. Также Крянин поделился ожиданиями от завтрашней женской лыжной эстафеты. Она стартует в 10:30 мск.
«Ступак, Непряева, Сорина и Степанова — это сильнейший состав на данный момент. Надеюсь, те люди, которые побегут свой этап, отработают на все сто процентов.
Нужно забыть, что было на гонке у Наташи, выходить и делать свою работу. Хотелось бы, чтобы удача была на стороне девчонок. Любой спортсмен и команда выходят на старт только за одним — побеждать. Как получается – уже второй вопрос.
Слова американского лыжника о том, что России не должно быть на Олимпиаде? Нужно просто выходить и доказывать, кто сильнее на трассе. Лыжные гонки — это самый честный вид спорта, где борются с собой, секундомером, а не в СМИ», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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