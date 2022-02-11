Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Крянин отреагировал на слова лыжника из США, что России не должно быть на Олимпиаде

Крянин отреагировал на слова лыжника из США, что России не должно быть на Олимпиаде
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин ответил на слова американского лыжника Криса Фримэна о том, что России не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допинга. Также Крянин поделился ожиданиями от завтрашней женской лыжной эстафеты. Она стартует в 10:30 мск.

«Ступак, Непряева, Сорина и Степанова — это сильнейший состав на данный момент. Надеюсь, те люди, которые побегут свой этап, отработают на все сто процентов.

Нужно забыть, что было на гонке у Наташи, выходить и делать свою работу. Хотелось бы, чтобы удача была на стороне девчонок. Любой спортсмен и команда выходят на старт только за одним — побеждать. Как получается – уже второй вопрос.

Слова американского лыжника о том, что России не должно быть на Олимпиаде? Нужно просто выходить и доказывать, кто сильнее на трассе. Лыжные гонки — это самый честный вид спорта, где борются с собой, секундомером, а не в СМИ», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Крис Фримэн: России не должно быть на Олимпиаде. Смотрел победу Большунова и грустил
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022