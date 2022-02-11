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Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии

Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд V.

«Наш русскоговорящий репортёр на стадионе поговорил с Вяльбе. Он выступила с рядом высказываний против меня, норвежских СМИ, нашей позиции, а также заявила, что мы не умеем проигрывать.

Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения лично от короля Норвегии Харальда. Она так сказала.

Вяльбе считает, что я обвиняю Большунова в том, что он использует допинг, но это не так. Я написал, что Большунов и Спицов – это одарённые спортсмены для лыжных гонок, они не виноваты», – приводит SVT слова спортивного комментатора из Норвегии Яна Петтера Салтведта.

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