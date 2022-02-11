Хештег #позорТутберидзе вышел в лидеры в российском сегменте «Твиттера»

Хештег #позорТутберидзе уверенно вышел на первое место в российском сегменте «Твиттера». Причина проста. Именно Этери Тутберидзе тренирует несовершеннолетнюю фигуристку Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой, сданной во время чемпионата России — 2022, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.
Результат тестирования стал известен после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно до старта соревнований 15 февраля.
- 11 февраля 2022
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:00