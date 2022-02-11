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Хештег #позорТутберидзе вышел в лидеры в российском сегменте «Твиттера»

Хештег #позорТутберидзе вышел в лидеры в российском сегменте «Твиттера»
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Хештег #позорТутберидзе уверенно вышел на первое место в российском сегменте «Твиттера». Причина проста. Именно Этери Тутберидзе тренирует несовершеннолетнюю фигуристку Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой, сданной во время чемпионата России — 2022, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

Результат тестирования стал известен после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно до старта соревнований 15 февраля.

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