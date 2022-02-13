Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 13 февраля

13 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
8:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
10:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины (Первый канал).
12:00. Биатлон, гонка преследования, женщины (Первый канал).
13:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины («Россия 1»).
14:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
15:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины («Матч ТВ»).
Кёрлинг. Мужчины
4:05. 6-й тур. Италия — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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