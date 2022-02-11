Украинский скелетонист — об акции: я уважаю россиян как спортсменов, но есть вещи важнее

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич объяснил смысл своей политической акции на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».
«Я за мир в стране, никто не хочет войны.
Не боюсь ли санкций за политическую акцию на Олимпиаде? Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу её. Это моя позиция.
Я уважаю российских скелетонистов как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всём мире», — приводит слова Гераскевича Sport24.
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