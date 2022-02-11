Туктамышева — о Ханю: историю он не сотворил, но попытка была самая лучшая

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подвела итоги олимпийского турнира в мужском одиночном катании.
Впервые золото завоевал американец Нэйтан Чен, призёрами стали японцы Юма Кагияма и Сёма Уно. Их соотечественник двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, попытавшийся исполнить четверной аксель в произвольной программе, стал четвёртым.
«Нэйтан Чен выиграл свои первые Олимпийские игры, с чем я его и поздравляю. Думаю, все ждали, что это будет его Олимпиада, и он это подтвердил.
Зачем поехал Ханю? Он занял третье место на прошлом чемпионате мира. То есть он проиграл не только Нэйтану, которому он проигрывал несколько лет подряд, а ещё Юме Кагияме, второму японцу. И я думаю, что на этой Олимпиаде он понимал, что даже если сделает свой максимум, возможно, он не будет олимпийским чемпионом, потому что фигурное катание двинулось вперёд. У Юмы четыре четверных, у Нэйтана — пять. То есть он уже такой шоумен фигурного катания.
Он выходит на лёд, и видно, как он заряжается от аудитории, и аудитория им заряжается, потому что он очень энергетический спортсмен, который взаимодействует с этим. Поэтому он решил пойти на такой рисковый шаг. Это же Юдзуру Ханю, это великий спортсмен, который достиг очень многого в фигурном катании, и он действительно может это сделать. Он пошёл на этот риск, потому что в принципе ему терять было нечего. Особенно после короткой программы, где он случайно сделал «бабочку» на четверном сальхове, и сразу пошёл выступать даже не в последней, а в предпоследней разминке. Здесь была хорошая возможность сотворить историю. Историю он не сотворил, но попытка была самая лучшая, которую я у него видела. Для меня этот человек уже начинает творить историю, потому что он зашёл на четверной аксель, и это уже будет в протоколах — и даже не с двумя «галками», а с одной. Я бы поставила одну «галку», потому что этот аксель прям был сделан лучше, чем в предыдущие разы», — сказала Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу».
- 11 февраля 2022
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