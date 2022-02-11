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Губерниев — о тренерах Валиевой: прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых

Губерниев — о тренерах Валиевой: прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о позиции, которую заняли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренеры Камилы Валиевой. Каких-либо комментариев и заявлений с их стороны в отношении положительного допинг-теста фигуристки пока не последовало.

«И Федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо. Сначала Этери Георгиевна говорит, что слухи не комментирует. Слухи — окей, но сейчас положительная проба. Её мы тоже не комментируем.

Камиле 15 лет, за неё должны говорить федерация и тренеры. В противном случае мы неубедительны. Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Потому что прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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