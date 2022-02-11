Губерниев — о тренерах Валиевой: прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о позиции, которую заняли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренеры Камилы Валиевой. Каких-либо комментариев и заявлений с их стороны в отношении положительного допинг-теста фигуристки пока не последовало.
«И Федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо. Сначала Этери Георгиевна говорит, что слухи не комментирует. Слухи — окей, но сейчас положительная проба. Её мы тоже не комментируем.
Камиле 15 лет, за неё должны говорить федерация и тренеры. В противном случае мы неубедительны. Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Потому что прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 февраля 2022
-
22:25
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42