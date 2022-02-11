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Гербольдт — о Тутберидзе: уверена, она оказывает Валиевой поддержку. Ей грудью встать?

Гербольдт — о Тутберидзе: уверена, она оказывает Валиевой поддержку. Ей грудью встать?
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о поддержке, которую оказывает Камиле Валиевой её тренер Этери Тутберидзе.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр в Пекине стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном ещё в декабре 2021 года. Выступит ли Камила в личном турнире, решит CAS.

«Этери Георгиевна не очень нуждается в чьей-либо поддержке. Она достаточно сильный человек и точно знает, чего она хочет, что делает и как она добивается чего-либо.

А что она должна сделать? Выйти и грудью встать? Это большой спорт, к сожалению, он жестокий. Как и в жизни, кого-то любят, кого-то нет, кого-то разными способами стараются вывести из себя. Раньше коньки тупили, костюмы резали, в своё время каждый раз это было по-разному. Либо ты сильный человек и умеешь держать удар, в чём, собственно, Этери Георгиевне не откажешь.

Уверена, что моральную поддержку она спортсменке оказывает как может. А дальше что сделать? У Этери Георгиевны есть ещё спортсмены, которым тоже нужно её внимание. И не везде можно ходить тренеру, где ходят спортсмены. Уберечь от всего, собственно говоря, как родитель своего ребёнка, ты не можешь. Сколько может оберегать и поддерживать, я уверена, она это делает», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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