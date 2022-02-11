Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Александр Большунов: всё-таки не хватает мне золотых медалей

Александр Большунов: всё-таки не хватает мне золотых медалей
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о завоевании серебряной медали в классической разделке на Олимпийских играх в Пекине. Большунов уступил победу финну Ийво Нисканену.

«Конечно, доволен, что сегодня завоевал серебряную медаль. Я нахожусь здесь и на главном старте показываю достойный результат, к которому стремятся миллионы спортсменов. Рад, что могу здесь разговаривать после вручения медалей. Поэтому всё хорошо.

Впереди ещё есть гонки, в которых можно побороться за золото. Надеюсь, получится побороться. Всё-таки не хватает мне золотых медалей. Увидим, что будет дальше. Дальше — за новыми медалями? Я бы всё-таки сплюнул и постучал по дереву.

Большое количество эмоций было потрачено после победы, и после той гонки нужно было успокоиться. Сейчас всё настолько спокойно, что спокойнее некуда. Я разговаривал с Аней, а с отцом ещё нет. Вчера мы с ним созванивались, и он сказал: «Делай спокойно своё любимое дело». Этого достаточно.

Болельщикам хотел бы сказать огромное спасибо за то, что они за нас переживают, болеют, поддерживают. Это реально чувствуется, хоть здесь и нет зрителей. Это всё равно передаётся, потому что Россия не так далеко отсюда», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Большунов в одиночку поднял сборную России в медальном зачёте. Но на сколько его хватит? Большунов в одиночку поднял сборную России в медальном зачёте. Но на сколько его хватит?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022