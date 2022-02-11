Легендарный американский сноубордист Шон Уайт эмоционально объявил о завершении карьеры

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный американский сноубордист Шон Уайт объявил о завершении карьеры после четвёртого места на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Всё кончено, и я могу, наконец, выдохнуть. Конечно, я бы хотел лучше выступить во время своих попыток, но есть причина, почему я показал такой результат: моя нога очень сильно болела.
Возможно, это из-за нервов, но её зажало, поэтому я делал всё возможное и горжусь тем, что финишировал четвёртым. Горжусь каждым своим моментом.
Это было прекрасное путешествие, я так счастлив, и благодарю всех вас от всего сердца. Сейчас меня переполняют эмоции, эти аплодисменты толпы, слова от моих конкурентов. Я так счастлив.
Сноубординг, спасибо тебе. Это была любовь всей моей жизни», — приводит слова Уайта The Guardian.
Фотографии доступны в официальном «твиттере» U.S. Ski & Snowboard Team.
Напомним, в марте 2021 года Уайт вернулся в профессиональный спорт после трёхлетнего перерыва.
Игры в Пекине стали для Уайта пятыми в карьере. Он стал самым возрастным сноубордистом на Олимпиаде в истории США (36 лет).
В его активе три золотых олимпийских медали в хафпайпе. Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона — 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games.
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