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Александр Третьяков — о 4-м месте: есть стимул прожить в спорте ещё один олимпийский цикл

Александр Третьяков — о 4-м месте: есть стимул прожить в спорте ещё один олимпийский цикл
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Олимпийский чемпион Игр-2014 российский скелетонист Александр Третьяков после четвёртого места на Олимпийских играх – 2022 заявил о намерении продолжить карьеру.

«Был готов бороться за медаль, но немцы и особенно китаец в последней попытке не оставили шансов. С китайцами всё понятно. Домашняя трасса, большой накат. Будь они чуть поопытнее, всех бы тут уничтожили. По горячим следам трудно делать анализ, надо пересмотреть четвёртый заезд, понять, где недоработал.

Сейчас эмоций никаких нет, кроме разочарования. Зато теперь есть стимул прожить в спорте ещё один олимпийский цикл. Заканчивать карьеру вот так, с деревянной медалью, я не хочу», — приводит слова Третьякова телеграм-канал Олимпийского комитета России.

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