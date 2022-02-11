Роднина: скандалом с Валиевой подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что, оправдывая нарушение Камилы Валиевой её возрастом, Россия подталкивает Международный союз конькобежцев (ISU) к поднятию возрастного ценза.

«Единственное, что хочется сказать после сегодняшних официальных заявлений МОК, ITA и ВАДА — девочку жалко. А вот те, кто её подвёл к положительной допинг-пробе, должны будут за это ответить. Иначе всё это напрасно. Все разговоры о том, что она маленькая и хрупкая — пустая трата времени. Эта маленькая девочка выступает на взрослых Олимпийских играх. Значит, вот этим скандалом с маленькой фигуристкой мы сами подталкиваем ISU к тому, чтобы поднять возрастной ценз. Мы сами толкаем себя туда, куда мы не хотим идти и где мы не хотим оказаться.

Понятное дело, что Камила — несовершеннолетняя девочка и ни за что отвечать не будет. Рядом с ней есть взрослые люди — родители и тренерский штаб, врачи. Они и несут ответственность. Как бы ни решился вопрос, дадут ей выступить или нет, наградят нас медалями за командник или нет, после этого события МОК опять сделает свои выводы и примет какие-то решения», — приводит слова Родниной Sport24.