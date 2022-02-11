Sportschau: ученицам Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили

Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест Камилы Валиевой с появлением в группе Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, ранее отбывавшего наказание за нарушение антидопинговых правил.

Перед Играми-2008 доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя. Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре. Именно он встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии. Получается, что врач присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.

«Российские источники, близкие к национальной федерации фигурного катания, сообщили Sportschau, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Однако ученицам Тутберидзе не говорили, что именно находится в таблетках. Всё это напоминает происходившее в фигурном катании в ГДР. Там также якобы давали витаминные препараты. Но позже было доказано, что зачастую это были анаболические стероиды», — пишет Sportschau.