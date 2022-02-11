Sportschau: ученицам Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили

Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест Камилы Валиевой с появлением в группе Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, ранее отбывавшего наказание за нарушение антидопинговых правил.
Перед Играми-2008 доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя. Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре. Именно он встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии. Получается, что врач присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.
«Российские источники, близкие к национальной федерации фигурного катания, сообщили Sportschau, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Однако ученицам Тутберидзе не говорили, что именно находится в таблетках. Всё это напоминает происходившее в фигурном катании в ГДР. Там также якобы давали витаминные препараты. Но позже было доказано, что зачастую это были анаболические стероиды», — пишет Sportschau.
- 11 февраля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:09
-
22:56
-
22:56
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:59