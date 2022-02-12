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Российские болельщики поздравили Нисканена с победой в раздельной гонке на 15 км

Российские болельщики поздравили Нисканена с победой в раздельной гонке на 15 км
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Российские болельщики поздравили финского лыжника Ийво Нисканена с завоеванием золотой медали в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в этой гонке.

«Поздравляем Ийво, мощно», «Лучший из лучших», «Поздравляем с победой», «Молодец», — писали российские болельщики в «инстаграме» финна.

Третьим в гонке стал норвежец Йоханнес Клебо. Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

30-летний Нисканен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).

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