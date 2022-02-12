МИД РФ поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало в «твиттере» видео в поддержку российских спортсменов, который выступают на Олимпийских играх в Пекине.

«Болеем за наших! Постпредство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Александр Алимов провели акцию в поддержку Олимпийской команды России и спортсменов сборной, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пекине. Пламенный привет олимпийцам передается на фоне штаб-квартиры МОК в Лозанне», — написано в «твиттере» МИД РФ.

В видеоролике использована песня «We Will Rock You» в исполнении группы Queen.

На данный момент Сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает восьмое место в общем медальном зачёте.

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