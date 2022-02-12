МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию антивоенного плаката

Международный олимпийский комитет не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за антивоенный плакат.
Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
Напомним, после своей четвёртой попытки на Олимпийских играх в Пекине украинец выступил с политическим заявлением. Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на котором было написано: «Нет войне на Украине».
Подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Олимпиады. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.
На данный момент сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает восьмое место в общем медальном зачёте.
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