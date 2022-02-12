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МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию антивоенного плаката

МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию антивоенного плаката
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Международный олимпийский комитет не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за антивоенный плакат.

Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

Напомним, после своей четвёртой попытки на Олимпийских играх в Пекине украинец выступил с политическим заявлением. Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на котором было написано: «Нет войне на Украине».

Подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Олимпиады. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

На данный момент сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает восьмое место в общем медальном зачёте.

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