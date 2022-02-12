Норвежский журналист: проблема не в Большунове, а в лидерах вроде Вяльбе

Норвежский журналист Пер Энджелл опубликовал статью в издании TV2, в которой рассуждает о допинговых проблем в России.
В частности, он затронул Александра Большунова. Ранее другой норвежский журналист написал, что Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде.
«Дело не в том, что мы не верим Большунову. Речь идет о том, что во многом именно те руководители, которые сегодня руководят спортсменами под флагом ОКР, несли ответственность во время допинговой аферы в Сочи в 2014 году. В команде Елены Вяльбе есть те же люди, которые стояли за предательством международного спортивного движения в 2014 году. Они не вызывают доверия. Проще говоря, проблема в лидерах вроде Елены Вяльбе, а не в Александре Большунове.
Когда узнаешь, что руководителем Валиевой является тот же самый человек, который сидел там восемь лет назад, это сразу рушит большую часть доверия», — написал Энджелл.
Ранее сообщалось, что вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине разгорелся скандал. Её допинг-тест показал положительный результат.
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