«Не вот то желе, которое там бегало». Украинская биатлонистка о своём спринте на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.
«Сегодня я почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой должна быть. Не вот то желе, которое там бегало непонятно что. Была моя гонка, которую я правильно разложила, правильно прошла технически. Я довольна. Единственное – этот промах на первом огневом рубеже… Я набрала слишком много воздуха, потому что боялась, что его не хватит», – приводит слова Меркушиной Обозреватель.
Напомним, Меркушина заняла 24-е место и квалифицировалась в гонку преследования, которая состоится 13 февраля.
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