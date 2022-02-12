«Не вот то желе, которое там бегало». Украинская биатлонистка о своём спринте на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня я почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой должна быть. Не вот то желе, которое там бегало непонятно что. Была моя гонка, которую я правильно разложила, правильно прошла технически. Я довольна. Единственное – этот промах на первом огневом рубеже… Я набрала слишком много воздуха, потому что боялась, что его не хватит», – приводит слова Меркушиной Обозреватель.

Напомним, Меркушина заняла 24-е место и квалифицировалась в гонку преследования, которая состоится 13 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.