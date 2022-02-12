Россия пробилась в полуфинал соревнований по сноуборд-кроссу на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялись соревнования 1/4 финала зимних Олимпийских игр – 2022 в миксте по сноуборд-кроссу. Сборную России на этом этапе представляли Даниил Донских и Кристина Пауль, а соперниками являлись сборные Франции, Канады и США – в полуфинал выходили лишь двое из квартета.

Несмотря на падение Даниила Донских на старте заезда, российский спортсмен сумел продолжить борьбу и приехать вторым. Кристине Пауль же удалось выиграть свою гонку, вследствие чего сборная России вышла в полуфинал с первого места.

Соперниками по полуфиналу станут Канада, Италия и Великобритания. В финале окажутся лишь две команды из заезда.

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