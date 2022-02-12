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Елена Вяльбе – о статье NRK: я не говорила «король» или Харальд, пусть опровержение пишут

Елена Вяльбе – о статье NRK: я не говорила «король» или Харальд, пусть опровержение пишут
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Глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе резко отреагировала на материал норвежского телеканала NRK, в котором утверждается, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V.

«Наш русскоговорящий репортёр на стадионе поговорил с Вяльбе. Она выступила с рядом высказываний против меня, норвежских СМИ, нашей позиции, а также заявила, что мы не умеем проигрывать. Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения лично от короля Норвегии Харальда. Она так сказала», — написал журналист Ян Петер Сальтведт.

«Я вообще не произносила слова «король» или Харальд, а сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос! Это всё от нашего плохого понимания друг друга! Тот журналист, который задавал мне вопросы на стадионе, записывал всё на диктофон. Так пусть несёт запись, послушаем вместе. Получается, этому репортёру тоже нужен дешёвый пиар просто.

В общем, теперь пусть NRK извиняются ещё и за это и пишут опровержение. Вчера мы встретились с моим коллегой, президентом Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эриком Рёсте. Он извинился за поведение норвежских журналистов. Мы немного поговорили на эту тему, я ему сказала, что до конца Олимпиады с норвежскими СМИ общаться не буду, и Эрик всё понял. Видимо, он вник в эту ситуацию гораздо глубже, чем журналисты из Норвегии», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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