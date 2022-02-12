Американская юрист о случае Валиевой: ребёнку нанесён невероятный ущерб

Бывшая американская гимнастка Рэйчел Денхолландер, сейчас работающая адвокатом и защитником жертв насилия, прокомментировала допинг-скандал с участием выступающей на Олимпиаде 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.



«Ребёнок не делает выбор в пользу приёма таких лекарств, если только они не даны ему кем-то, кто обладает властью. На самом деле мы видим невероятный ущерб, который был нанесен ребёнку, находившемуся под контролем взрослых, которые ценят её не за то, какая она есть, а за то, что она может для них сделать», — сказала Денхолландер в интервью агентству Reuters.



Американка не стала призывать к бойкоту Олимпийских игр, но сказала о необходимости усиления контроля: «Чего нам не хватает, так это общественного давления и протестов, говорящих, что мы больше не потерпим этого. Мы больше не будем участвовать в Олимпийских играх, где странам разрешено так поступать со своими детьми».



В 2016 году Рэйчел Денхолландер обвинила бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара в сексуальном насилии. По её словам, всё происходило в 2000 году, когда ей было 15.



По словам Денхолландер, случай Валиевой является напоминанием о том, что, несмотря на большую осведомленность о насилии, с которым могут столкнуться молодые спортсмены в спорте, мало что сделано для его предотвращения.

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