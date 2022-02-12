В МОК одобряют возможное расследование в окружении Валиевой при обнаружении допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует возможное расследование в окружении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая стала фигурантом громкого скандала из-за выявления положительной допинг пробы.

«Мы некоторое время изучали окружение спортсменов и приветствуем расследование в их отношении во всех случаях, когда это уместно», — цитирует в «Твиттере» представителя МОК журналист Джеймс Тони, освещающий Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

Напомним, ранее специальная палата Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала апелляции, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на решение по Валиевой, вынесенное Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА, которое приостановило временное отстранение, наложенное на фигуристку после обнаружения в её допинг-пробе запрещенного вещества, что позволило ей продолжить участие в Олимпийских играх – 2022.

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