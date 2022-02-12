«Как в воду смотрела». Оксана Баюл отреагировала на допинг-скандал с Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своём «инстаграме» отреагировала на допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Вчера, 11 февраля, была подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летенй спортсменки. В связи с этим была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира Олимпийских игр — 2022, который Россия с Валиевой в составе выиграла.
Баюл сначала напомнила своё июньское высказывание об Этери Тутберидзе, тренере Валиевой: «Про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниёт с головы… Вот так и у неё федерация виновата — письмо не отправили. Да какое письмо и куда отправлять? Милдронат запрещён для приёма детям до 18 лет. Эта фраза значит то, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идёт не так, то виновато в этом самое высоко стоящее звено».
Затем Оксана добавила: «Не очень им на то время мои интервью нравились. Как в воду смотрела».
В ответе одному из подписчиков Баюл написала: «Они прокапывались, сама Тутберидзе об этом говорила. Зачем в 15 лет?»
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