Динара Алимбекова: не понимала, как завершить спринт

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в спринте на Олимпиаде в Пекине. Она заняла 15-е место.

«Наверное, я бы поставила себе четвёрку за то, что не торопилась на огневом рубеже и отработала каждый выстрел. Но это всё, за что я могла бы себя похвалить. Я не знаю, что случилось с последним патроном, может, я потеряла на мгновение концентрацию. Очень зла на себя. На тренировках не допускаю таких ошибок, но просто не понимаю, откуда эти неточности появляются.

С первого круга действовала по раскладке тренера: не включалась, не торопилась. На первой отсечке уже начала уступать лидерам, на второй – отставание увеличилось. Где-то с середины дистанции очень устала и не понимала, как завершить этот спринт. Хотя дистанция короткая… Не скажу, что это акклиматизация, хорошо себя чувствую. Просто сегодня не мой день», – цитирует Алимбекову официальный сайт НОК Беларуси.

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