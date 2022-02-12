Динара Алимбекова: не понимала, как завершить спринт

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в спринте на Олимпиаде в Пекине. Она заняла 15-е место.
«Наверное, я бы поставила себе четвёрку за то, что не торопилась на огневом рубеже и отработала каждый выстрел. Но это всё, за что я могла бы себя похвалить. Я не знаю, что случилось с последним патроном, может, я потеряла на мгновение концентрацию. Очень зла на себя. На тренировках не допускаю таких ошибок, но просто не понимаю, откуда эти неточности появляются.
С первого круга действовала по раскладке тренера: не включалась, не торопилась. На первой отсечке уже начала уступать лидерам, на второй – отставание увеличилось. Где-то с середины дистанции очень устала и не понимала, как завершить этот спринт. Хотя дистанция короткая… Не скажу, что это акклиматизация, хорошо себя чувствую. Просто сегодня не мой день», – цитирует Алимбекову официальный сайт НОК Беларуси.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
08:56
-
08:52
-
08:43
-
08:43
-
08:35
-
08:32
-
08:27
-
08:25
-
08:19
-
08:17
-
08:06
-
07:55
-
07:47
-
07:41
-
07:28
-
07:24
-
07:06
-
07:02
-
07:01
-
07:00
-
07:00
-
06:46
-
06:39
-
06:35
-
06:21
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:38
-
05:26
-
04:33
-
04:00
-
03:52
-
02:44
-
02:22