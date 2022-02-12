«Таблетки надо принять». Глава пресс-службы МОК призвал к спокойствию по делу Валиевой

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался об общественном резонансе и призвал не давить на 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, у которой ранее был выявлен положительный допинг-тест.
«Речь идёт о 15-летней спортсменке, но места угрозам нет ни при каких обстоятельствах. Очень просим оставаться уважительными друг к другу. Я думаю, всем надо принять таблетку для хладнокровия. Вполне понятно, что есть разные аргументации, но насилие неприемлемо. Большинство сохраняет спокойствие. Мы должны сохранять спокойствие и взаимоуважение. Надо немного охладить свой пыл. Мы все тут для того, чтобы освещать Игры, в том числе и этот случай», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».
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