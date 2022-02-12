Вылет российских хоккеисток и расследование в отношении персонала Валиевой. Главное к утру
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Россия опускается в медальном зачёте Олимпийских игр – 2022 в Пекине, в отношении персонала Камилы Валиевой проведут расследование, а известный российский лыжник Александр Большунов сожалеет о малом количестве золотых медалей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
- РУСАДА инициировало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой.
- Александр Большунов: всё-таки не хватает мне золотых медалей.
- Женская сборная России по хоккею вылетела с Олимпиады, уступив Швейцарии в упорном матче.
- Овечкин — главный претендент на звание MVP сезона в НХЛ по мнению The Hockey News.
- Матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов.
- Стало известно, когда будет принято решение CAS по делу Камилы Валиевой.
- «Краснодар» интересуется 21-летним вратарём «Гремио».
- Гол Мбаппе в компенсированное время позволил «ПСЖ» обыграть «Ренн».
- Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии.
- Sportschau: ученицам Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили.
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