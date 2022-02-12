Вылет российских хоккеисток и расследование в отношении персонала Валиевой. Главное к утру

Россия опускается в медальном зачёте Олимпийских игр – 2022 в Пекине, в отношении персонала Камилы Валиевой проведут расследование, а известный российский лыжник Александр Большунов сожалеет о малом количестве золотых медалей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».