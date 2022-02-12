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Йохауг удивлена результатами шведок: думала, что Фрида будет сильнее

Йохауг удивлена результатами шведок: думала, что Фрида будет сильнее
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Новежская лыжница Тереза Йохауг, которая на Олимпиаде в Пекине выиграла гонку на 10 км и скиатлон, удивлена результатами шведов.

«Может быть, я думала, что Фрида и Эбба будут быстрее. Особенно Фрида, которая была так сильна на чемпионате мира, поэтому я понимаю, если они разочарованы. Перед Рождеством она (Фрида – прим. «Чемпионат») была в отличной форме. Мы видели это, и было бы интересно посмотреть, сможет ли она сохранить эту форму. Но теперь мы увидели, что ей это не удалось», — передаёт слова Терезы Йохауг VG.

Фриде Карлссон и Эббе Андерссон пока не удалось завоевать медалей. В скиатлоне Фрида Карлссон заняла пятое место, а Эбба Андерссон — десятое.

На дистанции 10 км Андерссон заняла шестое место, а Карлссон — двенадцатое.

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