Йохауг удивлена результатами шведок: думала, что Фрида будет сильнее

Новежская лыжница Тереза Йохауг, которая на Олимпиаде в Пекине выиграла гонку на 10 км и скиатлон, удивлена результатами шведов.
«Может быть, я думала, что Фрида и Эбба будут быстрее. Особенно Фрида, которая была так сильна на чемпионате мира, поэтому я понимаю, если они разочарованы. Перед Рождеством она (Фрида – прим. «Чемпионат») была в отличной форме. Мы видели это, и было бы интересно посмотреть, сможет ли она сохранить эту форму. Но теперь мы увидели, что ей это не удалось», — передаёт слова Терезы Йохауг VG.
Фриде Карлссон и Эббе Андерссон пока не удалось завоевать медалей. В скиатлоне Фрида Карлссон заняла пятое место, а Эбба Андерссон — десятое.
На дистанции 10 км Андерссон заняла шестое место, а Карлссон — двенадцатое.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
08:56
-
08:52
-
08:43
-
08:43
-
08:35
-
08:32
-
08:27
-
08:25
-
08:19
-
08:17
-
08:06
-
07:55
-
07:47
-
07:41
-
07:28
-
07:24
-
07:06
-
07:02
-
07:01
-
07:00
-
07:00
-
06:46
-
06:39
-
06:35
-
06:21
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:38
-
05:26
-
04:33
-
04:00
-
03:52
-
02:44
-
02:22