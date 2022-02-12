Дмитрий Губерниев обратился к лыжнице Веронике Степановой перед олимпийской эстафетой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской лыжнице Веронике Степановой перед стартом женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В комментарии к посту Степановой в «Инстаграме» об участии в эстафете Губерниев написал: «Я комментирую, смотрят и болеют все, вперёд».

В состав сборной России на эстафету также вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Начало соревнований запланировано на 10:30 мск. В таком же составе российская команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.