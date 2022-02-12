Дмитрий Губерниев обратился к лыжнице Веронике Степановой перед олимпийской эстафетой
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской лыжнице Веронике Степановой перед стартом женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
В комментарии к посту Степановой в «Инстаграме» об участии в эстафете Губерниев написал: «Я комментирую, смотрят и болеют все, вперёд».
В состав сборной России на эстафету также вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Начало соревнований запланировано на 10:30 мск. В таком же составе российская команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
08:56
-
08:52
-
08:43
-
08:43
-
08:35
-
08:32
-
08:27
-
08:25
-
08:19
-
08:17
-
08:06
-
07:55
-
07:47
-
07:41
-
07:28
-
07:24
-
07:06
-
07:02
-
07:01
-
07:00
-
07:00
-
06:46
-
06:39
-
06:35
-
06:21
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:38
-
05:26
-
04:33
-
04:00
-
03:52
-
02:44
-
02:22
Партнерский контент