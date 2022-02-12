Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев обратился к лыжнице Веронике Степановой перед олимпийской эстафетой

Дмитрий Губерниев обратился к лыжнице Веронике Степановой перед олимпийской эстафетой
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской лыжнице Веронике Степановой перед стартом женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В комментарии к посту Степановой в «Инстаграме» об участии в эстафете Губерниев написал: «Я комментирую, смотрят и болеют все, вперёд».

В состав сборной России на эстафету также вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Начало соревнований запланировано на 10:30 мск. В таком же составе российская команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022