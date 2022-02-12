«У неё нет ржавчины». Нисканен показал подписчикам золотую медаль

Ставший победителем раздельной гонки на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине финский лыжник Ийво Нисканен опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он изображён с золотой медалью.
«Это была ещё одна отличная медаль, но у неё нет ржавчины на поверхности», — прокомментировал Нисканен, который ранее выиграл на Олимпиаде в Пекине бронзовую медаль в скиатлоне.
Серебро в классической гонке на 15 км завоевал российский лыжник Александр Большунов. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо. Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.
30-летний Нисканен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).
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