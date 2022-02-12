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Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине
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Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на Олимпийских играх в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что участие Валиевой в личных соревнованиях остаётся под вопросом из-за ситуации с положительной допинг-пробой. Окончательное решение примет выездная панель Спортивного арбитражного суда.

Ранее РУСАДА приостановило временное отстранение, наложенное на Валиеву после обнаружения в её допинг-пробе запрещенного вещества триметазидина, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. МОК и ВАДА подали апелляции на это решение.

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