Анна Щербакова не выполняла четверные прыжки на тренировке
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Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила прогон произвольной программы на тренировке перед стартом личного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Она исполнила тройной лутц, тройной флип, каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц. Анна не выполняла четверные прыжки, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
15 февраля женщины выступят с короткой программой, 17-го — с произвольной. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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