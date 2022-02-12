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Йоханнес Клебо: было много тех, кто сомневался, что я буду в форме на Олимпиаде

Йоханнес Клебо: было много тех, кто сомневался, что я буду в форме на Олимпиаде
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Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо оценил свою форму после выступления в классической разделке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Клебо завоевал бронзу. Золото выиграл финн Ийво Нисканен, серебро – россиянин Александр Большунов.

«Было много тех, кто сомневался в том, что моя форма достаточно хороша. Я с самого начала повторял, что делал всё возможное, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальных кондициях. Вы никогда не знаете заранее, попадёте или нет, но, когда вы выигрываете бронзу в дистанционной гонке здесь, вы можете констатировать, что не прогадали с формой, так что я счастлив», — приводит слова Клебо NRK.

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