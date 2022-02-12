Ирландия показала свой лучший результат в лыжных гонках на Олимпийских играх

Ирландский лыжник Томас Хьялмар Вестгор показал лучший результат своей сборной в истории Олимпийских игр. Он занял 14-е место в классической разделке, которая прошла вчера в Пекине (Китай).
Вестгор прошёл дистанцию в 15 км за 40 минут 1,5 секунды, уступив победителю заезда Йиво Нисканену 2 минуты 6,7 секунды.
Напомним, мужская классическая разделка состоялась в Пекине 11 февраля. Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен, завоевав своё третье олимпийское золото. Вторым стал российский лыжник Александр Большунов, став рекордсменов среди россиян в этом виде спорта по числу олимпийских наград. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
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- 12 февраля 2022
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