Тренер сборной России: все настроены на эстафету, а Непряева максимально злость накопила

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев проанализировал женскую разделку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) в преддверии эстафеты.

«Тем, кто говорит, что перед выходом на последний спуск Непряевой нужно было потолкаться. Я сказал уже, что погода была комфортной, но на стадионе ощущался сильный ветер. Так вот, именно в том месте ветер был самый сильный, и как только ты раскрываешься, чтобы сделать толчок, то теряешь скорость. Проще сидеть в аэродинамической посадке, чем раскрываться именно в том месте.

Конечно, мы все Наташу поддержали. Она очень сильно была расстроена: 0,1 секунды – это даже не один толчок, а меньше. Такое невезение в спорте бывает, но ведь и повезти должно! Тренерский штаб остался доволен тем, как девочки пробежали гонку. Перед эстафетой все настроены. А Наташа максимально злость накопила.

Меня немного удивило выступление Терезе Йохауг, которая обычно с первых метров вламывает и убегает всё дальше и дальше. Даже подумал, что начала она очень невзрачно для себя. А выиграть ей, скорее всего, помогла Джесси Диггинс, которую норвежка догнала по дистанции. Где-то вместе поработали, подтянули друг друга, вот и 0,4 секунды, оказавшиеся чемпионскими.

Выступление финок – очень сильное. Перед эстафетой они тоже показали свою готовность», — сказал Турышев «Чемпионату».

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