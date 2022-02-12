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Норвежка Тириль Уднес Венг столкнулась с латвийской лыжницей в эстафете на Олимпиаде

Норвежка Тириль Уднес Венг столкнулась с латвийской лыжницей в эстафете на Олимпиаде
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Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг столкнулась с представительницей Латвии Патрицией Эйдукой на первом этапе эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Повреждения они не получили, но потеряли несколько секунд.

На первом этапе за сборную России выступает Юлия Ступак. В состав команды также вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

В таком же составе российская сборная одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия). Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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