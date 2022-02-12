Про Олимпиаду и не только: первый спортивный квиз «Чемпионат Brainboy»

Серия футбольных квизов «Чемпионат Brainboy» получила новое развитие. Уже 15 февраля в самом центре Москвы в Hard Rock Cafe на Старом Арбате пройдёт первая чисто спортивная викторина «Чемпионат Brainboy». Вопросы будут основаны на фактах из самых разных видов спорта: хоккей, теннис, ММА, фигурное катание, биатлон и другие. Особое внимание будет уделено Олимпийским играм.

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию и интуицию. Значительным преимуществом при ответах на вопросы будет регулярное чтение новостей на «Чемпионате». Лучшие и везучие команды получат оригинальные призы от организаторов.

15 февраля, 20:00, Hard Rock Cafe. Регистрируйтесь, пока есть места

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