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Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания российскими лыжницами золота в эстафете.

В активе сборной России 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 5 серебряных медалей). На втором месте располагается Норвегия (6-3-5), на третьем — США (5-5-1). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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