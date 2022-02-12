Украина досрочно завершила выступление в лыжной эстафете на Олимпиаде. Её обошли на круг
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Сборная Украины завершила выступление в лыжной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) уже на втором этапе. Её обошли на круг. На первом этапе за Украину выступала Виктория Олех, на втором — Валентина Каминская. Лидирует сборная России.
За сборную России выступают Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
В таком же составе российская команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия). Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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