Россия уступает лидеру 5 секунд перед последним этапом женской лыжной эстафеты на ОИ

Сегодня, 12 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит женская лыжная эстафета 4x5 км. На третьем этапе за сборную России выступала Татьяна Сорина. Она передала эстафету, находясь на втором месте в гонке. Первой на этой части дистанции стала немка Виктория Карль, которая превзошла Сорину на 5 секунд.

Отметим, что отрыв россиянок от команды Норвегии на момент написания новости составляет 14,7 секунды. На третьем этапе эстафеты за норвежек была заявлена Хелене Марие Фоссесхолм.

Финишный этап за женскую команду сборной России проведёт Вероника Степанова.

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