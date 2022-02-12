Норвежец Крюгер, заразившийся ковидом в конце января, прилетел в Пекин для участия в ОИ

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер прилетел в Пекин (Китай) на Олимпийские игры – 2022, сообщает TV2. Норвежец планирует принять участие в марафоне, который запланирован на 19 февраля.
Напомним, один из лидеров дистанционной группы Норвегии Крюгер заразился коронавирусом в Италии перед вылетом национальной команды на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай). Помимо Крюгера, в Италии коронавирусом заразились Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Девушки участие в Играх – 2022 не примут.
28-летний Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года (в скиатлоне и эстафете), трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.
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- 12 февраля 2022
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