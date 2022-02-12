Крянин — о золоте в женской эстафете: феерично! Степанова — супер

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился впечатлениями от победы женской национальной команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я вас всех поздравляю! Девчонки молодцы, Вероника — супер, классный боец. И всех девчонок тоже поздравляю! Просто феерично, наконец-то появилось четверо чемпионок!
Огромное поздравление, мы все очень рады. Весь Ханты-Мансийский округ и вся страна поздравляет всех с этой знаменательной победой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Напомним, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.
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