Крянин — о золоте в женской эстафете: феерично! Степанова — супер

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился впечатлениями от победы женской национальной команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я вас всех поздравляю! Девчонки молодцы, Вероника — супер, классный боец. И всех девчонок тоже поздравляю! Просто феерично, наконец-то появилось четверо чемпионок!

Огромное поздравление, мы все очень рады. Весь Ханты-Мансийский округ и вся страна поздравляет всех с этой знаменательной победой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Напомним, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

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