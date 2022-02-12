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Латвийская лыжница извинилась перед норвежками за столкновение в эстафете

Латвийская лыжница извинилась перед норвежками за столкновение в эстафете
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Латвийская лыжница Патриция Эйдука принесла извинения норвежским лыжницам за столкновение с Тириль Уднес Венг на первом этапе эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Я хочу извиниться. Сожалею о том, что случилось со мной и с ней», — приводит слова Эйдуки TV2.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжницы. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Норвегия заняла 5-е место.

Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.
4. Финляндия +21,2.
5. Норвегия +28,8.

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