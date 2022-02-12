Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал золото в лыжной эстафете

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями от победы женской команды в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Все просто молодцы! Чётко справились с заданием, не поддались эмоциям. У Тани были сложности, но это не принесло много проблем. Вероника Степанова показала себя классным бойцом. Очень мудро прошла дистанцию и зрело провела финиш. Наконец-то всех прорвало!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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