Ступак, Непряева, Сорина и Степанова впервые выиграли золотые медали Олимпийских игр

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли свои первые золотые медали Олимпийских игр.

Для Сориной и Степановой золотые медали Игр в Пекине стали первыми олимпийскими наградами в карьере. Ступак и Непряева уже выигрывали медали Олимпиад. Ступак брала 2 бронзовых награды на Играх в Пхёнчхане в 2018 году: в личном классическом спринте и в эстафете, Непряева также завоевала бронзу Пхёнчхана в эстафете, а на текущей Олимпиаде к ней в копилку ранее добавилось и серебро в скиатлоне.

Напомним, сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

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