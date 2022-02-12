Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова впервые выиграли золотые медали Олимпийских игр

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова впервые выиграли золотые медали Олимпийских игр
Комментарии

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли свои первые золотые медали Олимпийских игр.

Для Сориной и Степановой золотые медали Игр в Пекине стали первыми олимпийскими наградами в карьере. Ступак и Непряева уже выигрывали медали Олимпиад. Ступак брала 2 бронзовых награды на Играх в Пхёнчхане в 2018 году: в личном классическом спринте и в эстафете, Непряева также завоевала бронзу Пхёнчхана в эстафете, а на текущей Олимпиаде к ней в копилку ранее добавилось и серебро в скиатлоне.

Напомним, сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022