Губерниев, комментируя победу россиянок, включил трек «Я люблю тебя, слышишь, Вероника»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сопроводил победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) забавными песнями.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали историческое золото. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Ещё до финиша гонки, когда стало понятно, что сборная России не отдаст золото, Губерниев в эфире включил хит группы «Тату» «Нас не догонят». Позднее в честь Степановой он запустил трек «Я люблю тебя, ты слышишь, Вероника».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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