Александр Бессмертных: смотрите, мы женским составом можем, не то, что мужским!

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Конечно, эмоций куча –только положительных! Поздравляю девчонок, поздравляю всю команду! Достойная победа, классная борьба. Давно такого не было. Выстрадали эту медаль, очень рад, что у них это получилось. Надеемся, что завтра у пацанов тоже будет красивая борьба и будет такой же пьедестал.



Сегодня у нас сразу четыре олимпийские чемпионки появились в стране. Это радует, это классно. Доказали в очередной раз, что мы можем. Смотрите, мы женским составом можем, не то, что мужским! Девчонки, конечно, порадовали.



Опасения всегда есть, но на последнем этапе надеялся, что Вероника не отпустит немку, хотя и просвет небольшой был. Но в итоге она за один поворот на последний круг отыграла у немки очень много, прямо в один поворот на стадионе. Уже было видно, что догонит и всё будет нормально. И по ходу она была лучше», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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