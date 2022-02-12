В Госдуме назвали героями российских лыжниц, выигравших эстафету на ОИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Всех поздравляю! Последние дни мы только слышим и ждём тревожных новостей. Переживаем за звезду Валиеву. Тем ценнее сегодняшняя победа, которую преподнесли наши лыжницы.



Я сам буквально две недели назад встал на лыжи. Вяльбе мне подарила лыжи, теперь хожу тренируюсь. Это лучшая мотивация для всех вставать на лыжи! Такая победа это супер. Девушки просто герои! Отлично провели гонку. Это победа нашей лыжной школы и ее Федерации, победа Вяльбе. Спорт развивается. На сегодняшний день лыжи — наша гордость», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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