Анфиса Резцова: золото в эстафете — до слез! Низко кланяюсь девушкам

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Лучшие и сильнейшие наши девчушки! Эта победа — до слёз. Сегодня просто праздник. Девчонки — наша гордость, низко кланяюсь им! Это было очень классно и сильно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.
- 12 февраля 2022
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